Жена после такого не пустит на порог: Галустян в Африке оторвался у бассейна с Бузовой в купальнике

Шоумен и телеведущая улетели на другой континент на месяц.

В этом году съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке» начались в январе, когда на другом континенте лето. Ведущими остались Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они в числе первых прилетели на место съемок.

Еще не успев толком приступить к работе, звездный дуэт уже отличился. В выходные Бузова и Галустян устроили зажигательные танцы возле бассейна, и поющая телеведущая, обладающая с недавних пор довольно пышными формами, не постеснялась потрясти ими перед своим партнером.

А Галустян, судя по кадрам, был не прочь позажигать с Бузовой, которая отплясывала вокруг него с большим удовольствием. В итоге они вместе оказались в бассейне, где поплавали и порезвились в воде. После таких кадров, которые быстро оказались в Сети, жена юмориста Виктория Штефанец вряд ли одобрит впредь подобные командировки.

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