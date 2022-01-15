Покинула чат: Ольга Бузова после скандала со слитыми в Сеть непотребствами удалила Клаву Коку из друзей

Певицы вместе отдыхали в Куршевеле, и в Интернет рекой лились видео, как пьяная Бузова отрывается.

Начало года ознаменовалось у Ольги Бузовой не только стахановским трудом – певица с первого дня января на сцене, — но и скандалами. Отработав концерты, певица поспешила в отпуск и выбрала горнолыжный курорт Куршевель. Туда вскоре прилетела Клава Кока, и девушки стали проводить досуг вместе.

Днем снежные склоны, ночью – вечеринки. И в Сеть от Клавы Коки потекли рекой видео непотребного поведения пьяной Бузовой. Увидев это, Дима Билан забил тревогу и назвал действия Коки, которая называлась подругой Бузовой, отвратительными.

Вскоре пути Бузовой и Коки разошлись – последняя улетела в Испанию после скандала. И поющая телеведущая приняла решение – с глаз долой, из сердца вон, — и отписалась от Клавы Коки в Instagram. При этом исполнительница хита «Покинула чат» еще подписана на Бузову.

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