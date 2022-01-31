«Мужчины предлагают деньги за свидания»: Толкалина рассказала о сокровенном

За плечами Любови Толкалиной – брак с Егором Кончаловским, которому она родила дочь Машу. В 2020-м она уже создала свою семью. Актриса тем временем не связывает себя узами брака, хотя дефицита в поклонниках не испытывает. По ее словам, попадаются и весьма настойчивые личности.

«Начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь. Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег», — цитирует Любовь Толкалину Hello!.

Напомним, в числе предполагаемых поклонников Толкалиной были Вячеслав Манучаров, Борис Гребенщиков и другие. Некоторое время назад Любовь встречалась с британским композитором Саймоном Бассом.

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