«Понимание женственности приходит через страдание»: Толкалина назвала женщин сильным полом

Во время записи нового интервью актрису Любовь Толкалину называли воплощением женственности. А затем спросили, что она сама считает женственностью.

«Мне кажется, женственность – это сила. За счет женственности женщины являются сильным полом, — поделилась 43-летняя артистка с фотографом Георгием Кардава. — Но понимание своей женственности приходит к женщине через страдание. А страдания всегда происходят у нее в отношениях с мужчиной – когда мужчина пришел и сказал: «Давай! Будет все по-моему!» И она такая (показала вздох, сдерживающий гнев, — Прим. авт.): «Хорошо…» И вот это вот «хорошо» — это и есть ее практика. Здесь и нарабатывается ее мышца, которая потом и позволяет быть сильной. Такая обманка, с одной стороны, а с другой стороны – очень глубокая работа над собой». «Потому что я как спортсменка, например, честно скажу, очень люблю все сделать сама, без всякой помощи мужской. Я все знаю лучше всех, я все вообще могу, у меня нет никаких сомнений в том, что я права. Я прям эгоистка ужасающая. И каждый раз, когда мне надо, например, кремом лицо помазать, или что-то сделать ради красоты, я такая (показала вздох, сдерживающий гнев, — Прим. авт.): «Ну, хорошо…».

Далее Толкалина уточнила, что страдание – это хорошее состояние. Так как благодаря ему человек начинает мыслить и выходит на связь с создателем. Актриса также добавила, что женственность — это открытость. И вообще, женщина так устроена, что ее главное качество — принимать, кормиться мужской энергией.

Напомним, что Любовь никогда не была в официальном браке. В 1996-2009 годах она жила с известным режиссером Егором Кончаловским, которому родила дочь. После этого у актрисы был ряд романов с известными мужчинами и еще больше слухов об этих самых романах.

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