«Видимо, я в прошлых жизнях была княгиней»: Толкалина нашла у себя монаршие задатки

Актриса Любовь Толкалина вполне серьезно рассуждает о том, что в прошлой жизни она могла быть правительницей или, как минимум, дворянкой.

43-летняя звезда театра и кино дала интервью фотографу Георгию Кардава, в котором сделала несколько неожиданных заявлений.

«Я люблю фотографироваться в профиль. Потому что у меня какие-то монаршие задатки. Видимо, я действительно в прошлых жизнях была какой-то княгиней. Мне нравится носить короны на голове, и даже бабушка моя заплетала мои длинные волосы в косы и складывала на голове, есть тяга к таким прическам», — призналась Любовь. «Мы приезжаем, например, в Суздаль, и вдруг я понимаю, что я здесь все знаю, я здесь как будто была уже. Не просто «как будто была здесь», а я была хозяйкой этого места. У вас такого не бывает? У меня вот в Лондоне, в Гайд-парке абсолютно такое ощущение. Даже не в Гайд-парке, а Кенсингтонском дворце».

В том же интервью актриса призналась, что режиссеры не всегда знают, как снимать ее «сложное» лицо и говорят ей просто встать в профиль.

Кстати, в фильмографии Толкалиной дворянские особы практически не встречаются. Чтобы увидеть артистку в подобной образе, придется идти в театр.

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