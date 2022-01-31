Откормила мама сына: Костенко показала, как пухлощекий сынок от Тарасова уснул один в качелях

В конце октября 2021 года у модели Анастасии Костенко исполнилась мечта – она стала многодетной матерью. Девушка родила мужу долгожданного сына – первые двое детей у них оказались девочками-погодками.

Малыша назвали Алексеем, и мама так хорошо постаралась наладить кормление, что сейчас сынок вырос настоящим богатырем. Пухлощекого кроху Костенко показала у себя в микроблоге. Оказалось, что пока она отлучилась ненадолго, мальчик в качельке взял и уснул сам.

Малышу три месяца, и мама с папой не могут надышаться им. Дмитрий Тарасов сам меняет ему подгузники, возит в поликлинику, спит с ним и кормит, если мама отлучилась.

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