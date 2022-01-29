Мамино счастье: Костенко запечатлела, как дочки устроили танцы с двухмесячным братиком

Вся семья уже дома после нескольких недель на Мальдивах.

Все семейство Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, включая двухмесячного сынишку, возвратилось с Мальдив домой. Сейчас каждый член семьи адаптируется к привычному ритму и часовому поясу. Особенно нелегко маленьким дочкам и крохе-сыночку.

Но мама Настя всячески старается облегчить этот момент. Сына она поместила в кресло-качалку, и малыш Алексей с удовольствием развлекается в ней. Дочки тоже подключились – развлекаются сами и веселят братика как могут.

«Какие вы сладкие у меня», — умилилась детям Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. В январе они отметили 4 года супружества. И, кстати, на трех наследниках останавливаться не собираются – модель не исключает, что снова станет мамой.

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