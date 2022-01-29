«Самый лучший муж на Земле»: Костенко призналась в любви Тарасову в годовщину со дня венчания

По словам модели, она благодарна футболисту за верность своим словам, сказанным у алтаря.

Модель Анастасия Костенко в Instagram сообщила, что она с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым празднует четыре года со дня венчания.

«Я не буду многословной, а просто скажу: «Слава Богу за все!». Самый лучший муж на Земле. Спасибо тебе за верность своим словам, произнесенным у алтаря в тот самый светлый для нашей семьи день, мне. Я счастлива быть за мужем, замужем за тобой». Анастасия Костенко

«Счастья и любви вашей семье», «Вы просто невероятно красивая пара», «Успехов во всех делах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов – многодетные родители. У них две общие дочери Милана и Ева, а также сын – Алексей.

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