«Не очень холостой»: Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской

В канун Нового года 59-летний артист развелся с женой после 20 лет брака.

Ксения Собчак недавно отдыхала в Куршевеле, где несколько концертом давал и разведенный Григорий Лепс. Телеведущей удалось поближе пообщаться со звездным музыкантом, а накануне она побывала в гостях у Ивана Урганта, где затронула личную жизнь певца. Напомним, что в канун Нового года 59-й артист развелся с женой после 20 лет брака.

Иван Ургант поинтересовался, был ли Лепс в Куршевеле в качестве холостяка.

«Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем», — сказала Ксения.

Затем телеведущая наклонилась к уху Урганта и прошептала: С «Барановской».

«С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, «Мужское/Женское», — иронично заявил Иван.

Напомним, ранее о романе Лепса и Барановской рассказала Милена Дейнега.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.