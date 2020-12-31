«Она гречанка»: Стас Михайлов рассказал о невесте 27-летнего пасынка

Стас Михайлов является одним из главных покорителей женских сердец на российской эстраде. В этом году он отметил 51-летие, но это не сказалось ни на его внешности, ни на состоянии души. Артист по-прежнему с радостью выступает на сцене и поет с друзьями на вечеринках. При этом он всегда находит время на семью. Певец каждый год возит на море жену Инну и детей. Как известно, в его семье шесть наследников.

Супруга подарила Стасу дочек: Иванну и Марию. От прошлых отношений у артиста есть сын Никита и дочка Дарья. У Инны тоже есть дети от прошлых браков: дочь Ева и 27-летний сын Андрей, самый старший. Если с младшими детьми артист выставляет фото регулярно, то его старших наследников поклонникам редко удается увидеть. Для авторского проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Михайлов рассказал о воспитании наследников и их жизни.

«Все дети у нас дружные. И все они, на мой взгляд, найдут себя и состоятся как личности, что не вызывает у меня сомнения. Андрей уже определился с выбором, он живет в Лондоне. Встречается с замечательной девушкой, скоро у них свадьба. Она гречанка. По своему менталитету, уму, складу характера они уже больше европейцы. Остальные дети находятся с нами. Правда, Евочка учится в Лондоне. Но в связи с пандемией сейчас с нами», — поделился артист.

Отметим, что 11-летнюю Иванну и восьмилетнюю Марию он очень любит. Певец на отдыхе порой даже одевается с ними в одном стиле или цветовой гамме. Каждый год он устраивает для них праздники, когда малышки празднует день рождения. Поклонники отмечали, что девочки растут красавицами. Читайте также, что еще интересного Михайлов рассказал для проекта «Загугли звезду».

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