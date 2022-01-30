«Думали, что мы женаты давно»: Дарья Повереннова и Андрей Шаронов отмечают ситцевую свадьбу

Актриса Дарья Повереннова отпраздновала ситцевую свадьбу с бизнесменом Андреем Шароновым.

Повереннова заявила, что многие не знали о дате ее второго бракосочетания. Артистка встречалась с будущим мужем восемь лет, но только 14 февраля 2021 года объявила о свадьбе.

«Сегодня у нас ситцевая свадьба с Андреем. Ровно год. Знаете, вначале мы вообще не хотели ни говорить о свадьбе, ни справлять ее. Потом, когда поделились нашим намерением с друзьями, те сказали: «Вы с ума сошли?! Вы хотите нас лишить возможности порадоваться за вас?»», – рассказала Дарья в личном микроблоге.

«И мы поняли, что надо и справлять и объявлять. Хотя многие думали, что мы женаты давно. Мы вместе с 2013-го года. И отпраздновали мы свадьбу уже через две недели после официальной церемонии в ЗАГСе. И объявила я об этом 14 февраля неслучайно», – призналась Повереннова.

«Мне очень хочется, чтобы женщины за 40, да и мужчины, не теряли надежды, что все в их жизни может кардинально измениться и измениться в лучшую сторону! Желаю всем счастья и любви!», –пожелала актриса.

Напомним, ранее Дарья Повереннова поделилась новым полезным рецептом.

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