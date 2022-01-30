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«Это очень вкусно»: Повереннова рассказала, как заменить поднадоевшую гречку киноа

Рецептом актриса поделилась в своем инстаграме.

«Это очень вкусно»: Повереннова рассказала, как заменить поднадоевшую гречку киноа
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova/

Дарья Повереннова ведет в своем инстаграме особенную рубрику – «Легкая кухня», в рамках которой делится с фанатами рецептами любимых блюд. На этот раз она решила приготовить киноа с кедровыми орешками.

«Это очень вкусно. Орешки хрустят на зубах, придавая пикантности. Приготовьте и вы! Приятного аппетита!» — сказала Повереннова.

Дарья Повереннова
Дарья Повереннова. Скриншот: instagram.com/dpoverennova/

Ингредиенты: 2 стебля сельдерея, 1/2 пучка петрушки, 170 г киноа, 3 ст.л. кедровых орехов, 1/2 головки репчатого лука, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. растительного масла, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления: отварить киноа 12-14 минут. За это время мелко нарезать лук, сельдерей и петрушку. Обжарить лук и сельдерей на растительном масле 5-7 минут. Затем к овощам добавить отваренное киноа, кедровые орешки и оливковое масло. Перемешать, поперчить, посолить, добавить нарезанную ранее петрушку и еще раз перемешать.

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