«Ах! Уже…»: Светлана Немоляева с горечью восприняла смерть Леонида Куравлева

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева прокомментировала смерть Леонида Куравлева. Знаменитость отметила, что так и не успела сыграть с ним в одном фильме.

Отметим, что Светлана Владимировна узнала о смерти Леонида Куравлева от сайта Teleprogramma.pro. Немоляева на секунду замерла, услышав трагическую новость.

«Ах! Умер уже, да?… Боже мой! Да, говорили, что он очень болен. Я могу только выразить слова соболезнования по поводу утраты, потому что не была с ним близко знакома», – отметила Светлана Владимировна.

Немоляева призналась, что виделась с Куравлевым крайне редко. При встрече просто здоровались. Светлане Владимировне не предоставился случай сыграть в одной картине с Леонидом Вячеславовичем.

«Конечно, это огромная утрата для мира кино. Мы все его любили, обожали. Замечательный артист! Столько великолепных образов он создал… Пусть земля ему будет пухом!», – заявила Немоляева в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее Надежда Бабкина и Ирина Безрукова поделились в личных микроблогах архивными кадрами Леонида Куравлева. Таким способом знаменитости простились с умершим актером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.