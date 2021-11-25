«Он и на съемках всегда такой был»: Светлана Немоляева высказалась о закрытости Андрея Мягкова

Актриса Светлана Немоляева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о закрытости актера Андрея Мягкова.

«Мне так досадно. Я его с самого детства знал. И его жену Анастасию Валентиновну. Я не мог уговорить его на интервью», — заявил ведущий программы Борис Корчевников.

«Он очень закрытый человек. Это все зависит от характера. Кто-то любит общаться, все рассказывать, а кто-то не любит. Уходит в себя. Он и на съемках такой был. Мы все собирались. Особенно девочки. А Андрюша всегда говорил: «До свидания!» и уходил». Светлана Немоляева

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в феврале нынешнего года. На момент смерти ему было 82 года.

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