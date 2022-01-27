Никому нет дела: могила жены Леонида Куравлева давно заброшена

За последним пристанищем супруги актера не ухаживают с 2014 года.

Несколько дней назад Леонид Куравлев оказался в хосписе. Туда его перевели после лечения в Коммунарке. Специалисты решили, что звезде «Афони» уже ничем не помочь. Сейчас ему оказывают только паллиативную помощь.

Ранее Куравлев довольно часто бывал на могиле жены Нины, которую очень любил. С супругой он прожил более 50 лет и все это время душа в душу. После ее смерти актер сильно тосковал. Раньше он платил за облагораживание могилы на Троекуровском кладбище, но денег давно не поступало.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор», — сообщили сотрудники кладбища в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Леониду Куравлеву диагностировали прогрессирующую болезнь мозга.

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