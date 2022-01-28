Звезда на Бали: едва запахнув банный халатик, Наталья Рудова возлежала на постели

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова очень долго и терпеливо ждала этого дня, и он, наконец, наступил. Красотка собрала чемоданы и улетела в лето.

Своим любимым направлением Рудова называет Бали и именно туда отправилась отдыхать. После заселения в гостиницу красотка первым делом прилегла отдохнуть.

Но перед тем, как уснуть, Рудова запечатлела себя красиво лежащей в банном халатике, который едва запахнула перед фото, в постели. «Наконец-таки в номере», — сообщила блондинка, томно глядя в объектив.

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