«Волшебная девочка у вас»: Ханна показала умилительное пение дочери Адрианы

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость запечатлевалась со своей дочерью. Адриана пела для своей любимой мамочки.

Певица показала умилительное пение наследницы. Пока непонятно, кем станет Адриана Курьянова в сознательном возрасте. Однако любовь к музыке и вокалу малышки видно уже сейчас.

Дочь шоумена Пашу в светлой джинсовый куртке держала в руках розового единорога и исполняла композицию «Мама». Девочка не выговаривает все буквы, поэтому пение Адрианы звучало еще более умилительным.

«Мой самый сладкий человечек на свете», – подписала ролик певица.

«Ну что за сладость?», «Волшебная девочка у вас», «Как душевно поет!», «Без слез не взглянешь, до чего же мило», – написали фанаты малышки Адрианы и ее мамы.

Напомним, ранее Ханна рассказала о своем новом бизнесе. После неудач с салоном красоты в Майами артистка вновь занялась бьюти-проектом. Знаменитость будет выпускать косметические средства под своим именем.

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