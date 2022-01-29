«Как на празднике»: Дмитрий Тарасов накормил детей и жену сочным стейком

Футболист показал, как проходят его выходные с семьей.

Среди последних Stories личного микроблога спортсмена Дмитрия Тарасова появились ролики, где знаменитость готовил с дочками ужин и кормил свою большую семью.

Дмитрий Тарасов пообещал своей жене Анастасии Костенко и дочкам вкусное блюдо. И футболист не обманул любимых девочек. Пока младший наследник Тарасова не может оценить кулинарные старания отца, старшие дочери знаменитости насладились сочным стейком от папы.

«Мужик сказал – мужик сделал. Милашка решила помочь», – отметил Дмитрий.

Вместе со старшей дочерью Миланой футболист замариновал мясо и пожарил его на гриле.

«Я уже набил руку и очень быстро готовлю. Взял на помощь Тару, которая еле вышла на улицу. Не любит зиму», – рассказал футболист о своей собаке.

«Пока я готовил стейки, кукурузу и сосиски, любимая жарила мне картошку по бомбическому рецепту. Я себя чувствую, как на празднике Хеллоуин. Одна принцесса, другая врач. Приятного аппетита!», – похвастался своими любимыми девочками Тарасов.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов запечатлел маму и тещу за одним столом.

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