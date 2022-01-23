«Семейный ужин»: Дмитрий Тарасов запечатлел маму и тещу за одним столом

Модель Анастасия Костенко и экс-футболист Дмитрий Тарасов взяли обеих родительниц на Мальдивы.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов и бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой счастлив в третьем браке с молодой красавицей-женой Анастасией Костенко.

Модель за короткое время родила мужу троих детей – двух дочерей и сына.

Сразу после новогодних каникул семейство в полном составе отправилось отдыхать на Мальдивы. Уже больше десяти дней Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вместе с тремя детьми наслаждаются теплом, океаном и роскошными пейзажами Мальдив.

А чтобы у Костенко и Тарасова на отдыхе было время и друг на друга, пара взяла в отпуск обеих мам. Пока молодые родители усердно занимаются спортом и общением только вдвоем, бабушки присматривают за их тремя малышами.

И конечно, же Анастасия и Дмитрий уделяют внимание мамам. В сторис микроблога Дмитрий Тарасов поделился видео, которое снял во время ужина.

В кадре две счастливые женщины – мама Тарасова и его теща. Дамы поднимают бокалы и чокаются друг с другом и с Дмитрием.

«Семейный ужин», — подписал кадр Дмитрий Тарасов.

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