«Алексей за любой кипиш»: Анастасия Костенко держала на руках маленького сына, пока Дмитрий Тарасов уместил на себе дочерей

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась фотография знаменитости в окружении ее семьи.

Костенко вместе с мужем и тремя детьми позировали на фоне яркой воды на Мальдивских островах. Анастасия подобрала одинаковые купальники для себя и своих наследников.

Дочки Костенко вскарабкались на своего отца. Дмитрий Тарасов держал на руках старшую Милану, а младшая Ева обнимала папу за шею. Анастасия держала на руках сонного сына Лешу.

«Немножко загорели, ага. Евочка здесь, как в басне Крылова «Мартышка и очки». То так, то сяк их. Впрочем, так же и с бантиками. Милаша вообще инициатор фото. Ну а Алексей за любой кипиш, только бы на руках держали», — отметила Анастасия.

Напомним, ранее Костенко и Тарасов устроили прогулку на велосипедах. После чего пара отправилась на тренировку в спортзал. Знаменитости показали совместные упражнения для поддержания тонуса мышц.

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