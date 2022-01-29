«Гигантские деньги уходят»: Ксения Собчак рассказала о своем медиапродукте после скандала с Еленой Блиновской

Телеведущая считает, что интервью с создателем «Марафонов желаний» стало вершиной ее журналистского творчества.

Жена Константина Богомолова – Ксения Собчак – в гостях у Ивана Урганта поделилась своими планами по улучшению карьеры. После интервью с коучем Еленой Блиновской знаменитости пришлось внести коррективы в свой рабочий процесс.

Ксения считает, что достигла финальной точки карьеры. Поэтому она должна двигаться в ином направлении.

«Мне немного грустно, это пик карьеры. Дальше уже все, с ярмарки. Это Эверест. Как и в твоей программе, когда звездный гость был, которого уже не переплюнуть — это Дюжев, конечно», – отметила Собчак в разговоре с Ургантом.

«В итоге это все меня навело на мысль о том, что надо менять этот рынок», — объяснила телеведущая идею создания своего медиапродукта в эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Отметим, что Собчак приготовилась к запуску личного проекта совместно с профессорами Гарварда. О деталях инфопродукта знаменитость упоминать не стала.

«Конечно, гигантские деньги уходят, а ты стоишь в стороне», — ответил Ксении Иван.

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