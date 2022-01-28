«Жертва моды»: Ксения Собчак вместе с Сергеем Буруновым предстали в пуховиках, похожих на облака

Телеведущая посмеялась над собой и последними фэшн-трендами.

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» Ксения Собчак разместила в личном микроблоге снимок с Иваном Ургантом и Сергеем Буруновым. Примечательно, что все трое позировали в белоснежных валенках.

Недавно Ксения Собчак стала новым гостем на программе «Вечерний Ургант». Жена Константина Богомолова после съемок сфотографировалась вместе с Иваном Ургантом и Сергеем Буруновым.

Собчак в огромном пуховике цвета слоновой кости с прорезями на рукавах улыбалась, прильнув к Урганту. Вязаные рукава свитера Ксении торчали, создавая эффект крыльев пингвина. Именно с этой птицей сравнила себя телеведущая.

А Сергей Бурунов поддержал блондинку и тоже вышел на улицу в оверсайзном пуховике.

«Я, Ксения Собчак. И я жертва моды. Купила «модный» пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке Vogue. Ну это ж разрыв! С валенками так вообще комплект мечты! Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — задумалась Ксения.

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