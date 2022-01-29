«Детки-конфетки»: Мария Горбань запечатлела, как подросший сын общается с домашними питомцами

Артистка не показывает лицо наследника, однако снимает любимые занятие Нилана.

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась запись, в которой ее второй ребенок на четвереньках играл с пятнистыми сфинксами.

Горбань обожает животных. Дома у артистки есть две кошки. Пятнистые сфинксы лишены шерсти, но не ласки. Свою нежность к питомцам проявляет подрастающий наследник Марии.

Малыша Нилана нарядили в цвет кошек. Пятнистые ползунки сделали своим сына оператора Кирилла Зоткина.

Нилан ползал на коврике, а усатые няньки подошли и потерлись носами о малыша.

Горбань запечатлела трогательный момент и подписала ролик:

«Детки-конфетки».

Поклонники актрисы только умилялись такой картине. Они оставили слова восхищения сыном Марии в комментариях под видео:

«Какие милые», «Настоящие усатые няньки», «А малыш такой же, как коты, в пятнышко».

Напомним, ранее Мария Горбань сфотографировала старшую дочь во время общения с братиком. Стефания с любовью в глазах смотрела на Нилана. А их мама растрогалась до слез.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.