«Любовь видно по глазам»: Мария Горбань запечатлела нежные моменты между дочерью и сыном

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась фотография ее детей. Примечательно, что поклонники знаменитости остались удивлены размышлением наследницы Марии.

Горбань запечатлела то, как старшая дочь Фаня обнимала и общалась со своим братом – младшим сыном Марии. Нил Зоткин подрос и уже во всю играет с сестрой. Малыш в сером комбинезоне с ушками лежал на животике и одной рукой держался за Стефанию.

«Мама, а что ты чувствовала в последний день когда была ребенком?.. Моя Фаня, мой Нил – любовь», – заявила Мария.

«Очень интересный вопрос у Фани. Когда мы поняли, что детство закончилось?», «Любовь сестрички к братику неземная, по глазами видно», «Их любовь видно по глазам», «Как она на него смотрит!», – умилялись братику с сестричкой поклонники Марии Горбань.

Напомним, ранее Мария Горбань нарядилась в платье с воротничком «Клодин». В таком наряде артистка пришла на премьеру фильма. С собой Мария взяла дочь Стефанию. Дома девочку ласково называют Фаней.

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