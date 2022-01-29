«Вокруг легенды о божественном фрукте»: Юлия Барановская в платье с алыми вставками обняла Эмина в его новом ресторане

Эмин Агаларов презентовал заведение, дизайн которого связан с персиком.

Бывшая жена Андрея Аршавина – Юлия Барановская – в мини-платье с акцентым принтом прильнула к Эмину Агаларову. В ярком наряде по фигуре знаменитость посетила новый ресторан артиста.

Юлия Барановская выбрала трикотажное платье с воротником стойкой и алыми вставками. Телеведущая дополнила наряд ярким макияжем и ботильонами на шпильке.

«Мой друг Эмин открыл еще один очень крутой ресторан. Интересная идея ресторана выстроена вокруг легенды о божественном фрукте – персике, воздействующем сразу на пять органов чувств. Вкус — это меню, зрение и осязание — интерьер, звук — музыка. Обоняние — парфюмерная композиция с ароматом цветущих персиковых деревьев», – отметила Юлия в личном микроблоге.

больше по теме Салатовый или небесно-голубой: Барановская продемонстрировала два стильных костюма с жакетом на запах Телеведущая решила похвастаться яркими и женственными образами.

Барановская восхитилась заведением Агаларова и поздравила друга с открытием.

«Эмин, поздравляю с открытием! Ты и твоя команда не перестает удивлять креативными решениями, невероятно вкусными блюдами и теплой атмосферой», – добавила Барановская.

Напомним, ранее Юлия Барановская сменила имидж. Впервые за много лет телеведущая покрасила волосы в другой цвет, отдав предпочтение платиновому блонду.

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