Платиновая блондинка: Барановская впервые за долгое время сменила имидж

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже длительное время ведет передачу «Мужское/женское», а также выступает в роли эксперта в шоу «Модный приговор».

Примечательно, что многодетная мама добилась успеха, когда ее оставил одну с тремя детьми футболист Андрей Аршавин. Она много путешествует и часто ведет фестивали и концерты. Поклонники пристально следят за ее жизнью.

Недавно Юлия вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах. Ходят слухи, что она была в компании мужчины. Однако о своей жизни и романах телеведущая говорит редко. 27 января она решила удивить поклонников.

Многодетная мама запечатлелась в спортивном костюме цвета сочной травы и с новой укладкой. Барановская перекрасилась в платиновую блондинку. Она впервые за длительное время сменила имидж.

«Ну все», — заявила звезда.

Поклонники были восхищены таким смелым бьюти-преображением. Примечательно, что раньше она не красилась, предпочитая иногда носить парики. Поэтому многие не поверили, что Юлия стала блондинкой. «А тебе идет», «Вау! Какая», «Это парик? Но очень красиво», «Обалденно красиво, вам идет», «Классно», «Была естественность, стала как все», «Вы красотка! Вам очень идет блонд! Глаза просто огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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