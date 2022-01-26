«Никита с маленькой Клавочкой»: Пресняков умилил фото с крохотной сестренкой на руках

Снимок был сделан в 20012 году в американском Майами.

На фанатской страничке в Instagram певица Аллы Пугачевой появился красивый архивный снимок. На фотографии старший сын актрисы Кристины Орбакайте музыкант Никита Пресняков запечатлен со своей крохотной сестренкой Клавой, которой, судя по всему, не больше месяца.

«Никита с маленькой Клавочкой», — подписали красивый снимок фанаты Аллы Пугачевой.

«Своих детей уже пора нянчить», «Какая прелестная малышка», «Никита, ждем, когда вы уже сами станете отцом», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Мама Алла тоже повеселилась: Пугачева столкнула со снежной горки мужа с двойняшками на санках Примадонна вместе с детьми и Максимом Галкиным порезвилась в саду.

Напомним, что у дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте трое детей. Никита — самый старший. Есть еще сын Дени. Клава — самая младшая в семье Орбакайте. В этом году ей исполнится уже десять лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.