«Милый пухляш»: Анастасия Костенко показала подросшего сына Дмитрия Тарасова

Жена футболиста нарядилась в розовый образ и позировала с младшим ребенком на руках.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась фотография с подросшим малышом Лешей. Недавно знаменитость со своим сыном вернулась в Москву.

Анастасия со своей семьей летали на Мальдивские острова. Отдых Костенко закончился. Поэтому жена Дмитрия Тарасова делится своей жизнью в привычном рабочем ритме.

««Вот и сказочке конец…», –подумала я утром, как только открыла глаза. Два часа разницы во времени, но для меня это оказалось ощутимо. С 5:30 утра не сплю», – рассказала Анастасия.

«Перелет был спокойнее, чем туда. Но Еве сложно усидеть. И дело вовсе не в возрасте, характер такой. Это факт», – добавила Костенко.

Анастасия в розовом топе и шортах взяла своего сына на руки и показала Лешу поклонникам. Фолловеры многодетной мамочки восхитились подросшим ребенком:

«Милый пухляш», «Такой пупсик», «Так откормили богатыря».

«Сейчас все потихоньку проснутся и надо будет всех накормить.

Как я уже говорила, у отдыха есть один минус: он заканчивается. P.S. Как аккуратно, без душевных травм, восстановиться после отдыха, кто знает? Опять загрузить себя по полной (сомнительно что-то)», – заинтересовалась модель.

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