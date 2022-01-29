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Завидный объемчик: Яна Кошкина в асимметричном кроп-топе подчеркнула свои формы

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Завидный объемчик: Яна Кошкина в асимметричном кроп-топе подчеркнула свои формы
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Недавно Яна Кошкина вернулась с Мальдив. Загорелая и отдохнувшая она приступила к работе. С прошлого года эффектная брюнетка является ведущей музыкального чарта на «Муз-ТВ».

В своем микроблоге Кошкина показала, как готовится к записи программы. Яна нарядилась в асимметричный кроп-топ и сделала яркий макияж.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

«Какая же красивая! Самая классная! Так можно потерять рассудок!» — писали пользователи Сети.

Добавим, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы со многими представителями шоу-бизнеса. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам и никак на это не реагирует.

Напомним, Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Недавно, по приглашению Константина Богомолова, она дебютировала на сцене театра.

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