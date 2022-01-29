Гарик будет локти кусать: экс-пассия Харламова показала себя в постели с макияжем и прической

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов в новом году расстались.

28-летняя актриса Катерина Ковальчук была возлюбленной юмориста Гарика Харламова. Судя по всему, пары уже нет – отдыхать на Кубу красотка летала одна, на премьеру нового фильма пришла под ручку с другим.

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В своем микроблоге Ковальчук показывает, как проводит время без Харламова. Наверняка с расчетом на то, что бывший увидит – будет локти кусать. Актриса запечатлела себя в спальне при полном параде – макияж, укладка, блеск в глазах соседствовали с одеялом и подушкой в кровати.

Напомним, что официальное подтверждение отношения Харламова и Ковальчук получили осенью 2020 года. Звезды не раз выходили вместе в свет. Но в новом году, видимо, решили пойти разными дорогами.

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