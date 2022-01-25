«Хорошо, что закрыли «Игру»: Харламов узнал, что на скандальном шоу собиралась выступить Гузеева

Резидент Comedy Club Гарик Харламов узнал, что на шоу «Игра», которое было закрыто на ТНТ вскоре после его появления в эфире, должна была появиться Лариса Гузеева. Об этом ему стало известно из переписки с коллегами в общем чате.

Звезда шоу «Однажды в России» Валерий Равдин раскрыл детали сценария шоу. Их команда собиралась пригласить Ларису Гузееву, с которой у члена жюри проекта Гарика Харламова довольно интересные взаимоотношения – он постоянно высмеивает ее и героев шоу «Давай поженимся!».

«Мы не знали, как тебе отомстить за то, что ты не ставишь нам баллы. А самое страшное для медийного человека – это когда публикуют его номер телефона в открытый доступ. И мы типа тебя шантажировали и говорили по одной цифре и останавливались в последний момент, решали, что так нельзя, уходили за кулисы.

И выходила она (Лариса Гузеева – Прим. ред.) и говорила последние цифры твоего телефона», — рассказал юморист.

Услышав это, Харламов ответил, облегченно выдохнув: «Это была бы истерика вообще! Хорошо, что закрыли «Игру!».

Смотрите также