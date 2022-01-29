Владимир Винокур, живя в шикарном особняке, жалуется на безденежье

Юморист живет по соседству с Наташей Королевой и Анастасией Заворотнюк.

Владимир Винокур живет в поселке Лесное Озеро. По соседству с ним расположены шикарные особняки других звезд – Наташи Королевой, Анастасии Заворотнюк, Льва Лещенко и многих других. Недвижимость в районе стоит миллионы долларов.

Тем не менее, несмотря на роскошную жизнь, 73-летний юморист пожаловался на безденежье.

«Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — цитирует Винокура «СтарХит».

Напомним, ранее о непростом финансовом положении говорили и другие звезды, в том числе и продюсер Иосиф Пригожин. А Регина Дубовицкая заявляла, что некоторые звезды просят у нее деньги в долг.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.