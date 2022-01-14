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«Туда никогда в жизни не пришел»: Винокур объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу «Игра»

Артист вспомнил, как на проекте спародировали его и Льва Лещенко.

«Туда никогда в жизни не пришел»: Винокур объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу «Игра»
Владимир Винокур. Фото: Globallookpress.com

Артист Владимир Винокур в проекте «Что было дальше?» вспомнил, как его и другую звезду Льва Лещенко спародировали на шоу «Игра».

«Вы видели реакцию, когда на «Камеди» сделали номер про нас со Львом Лещенко? «Алло, Левчик, это Вовчик. У меня есть шлюха. Я такой реакции не видел», — вспомнил ту историю Владимир Винокур.

Владимир Винокур и Лев Лещенко
Владимир Винокур и Лев Лещенко. Фото: Globallookpress.com

«Это была «Игра». Шоу «Игра». Ворованная «Игра», — поправил Владимира Винокура один из ведущих Тамби Масаев.

«Но мы в ней не участвуем», — подключился к разговору еще один из ведущих комик Нурлан Сабуров.

«Я поэтому к вам пришел, потому что туда бы никогда в жизни не пришел. А вы видели, как главный у них даже убежал за кулисы».

Владимир Винокур

«Главный, это вы имеете в виду Гарика Мартиросяна», — заявил Тамби Масаев.

«Гарик так смеялся, что убежал за кулисы. Ему так было неудобно», — заметил Владимир Винокур.

Шоу «Игра», которое выходило на канале ТНТ, было приостановлено. Поговаривают из-за того, что по формату проект очень походил на КВН.

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Владимир ВинокурВладимир Винокур последние новостиГарик МартиросянЛев ЛещенкоШоу "Игра"