«Туда никогда в жизни не пришел»: Винокур объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу «Игра»

Артист Владимир Винокур в проекте «Что было дальше?» вспомнил, как его и другую звезду Льва Лещенко спародировали на шоу «Игра».
«Вы видели реакцию, когда на «Камеди» сделали номер про нас со Львом Лещенко? «Алло, Левчик, это Вовчик. У меня есть шлюха. Я такой реакции не видел», — вспомнил ту историю Владимир Винокур.
«Это была «Игра». Шоу «Игра». Ворованная «Игра», — поправил Владимира Винокура один из ведущих Тамби Масаев.
«Но мы в ней не участвуем», — подключился к разговору еще один из ведущих комик Нурлан Сабуров.
«Я поэтому к вам пришел, потому что туда бы никогда в жизни не пришел. А вы видели, как главный у них даже убежал за кулисы».
«Главный, это вы имеете в виду Гарика Мартиросяна», — заявил Тамби Масаев.
«Гарик так смеялся, что убежал за кулисы. Ему так было неудобно», — заметил Владимир Винокур.
Шоу «Игра», которое выходило на канале ТНТ, было приостановлено. Поговаривают из-за того, что по формату проект очень походил на КВН.
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