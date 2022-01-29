И в пир, и в мир: Стеша Маликова нарядилась в трендовое платье сезона

Эвелина Хромченко отмечала, что такие наряды идеально сидят на стройных модницах.

Дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания уже накопила немалый опыт в фэшн-бизнесе. Девушка основала свой личный бренд модной женской одежды еще студенткой, и сейчас в вещи от Стеши одеваются не только ее поклонницы, но и мама.

Стеша держит руку на пульсе модных тенденций, чтобы вовремя предложить девушкам трендовые вещи в своих коллекциях. И сама часто выгуливает актуальные наряды.

Например, сейчас она красиво продефилировала по дому в ультрамодном трикотажном платье, которое, по замечанию фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, идеально сидит на фигуре модельного размера. А носить его можно, что называется, и в пир, и в мир.

Остроты в образ добавили утрированные рукава, которые сейчас тоже в ходу. А завершили образ высокие бежевые ботфорты.

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