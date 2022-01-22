Табу для массивных форм: Хромченко показала трикотажные тренды, которых стоит избегать пышным модницам

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко напомнила телезрительницам программы «Модный приговор», что в настоящее время на пике популярности находятся платья из трикотажа. Это самые разные фасоны, вплоть до комплектов «платье-рубашка и широкие брюки», исполненных в едином стиле.
Однако, хлипкие наряды обтягивающего кроя – это запретный плод для модниц с пышными формами.
«Здесь ты хочешь, или не хочешь – жизнь вообще несправедлива, – платья такого типа предназначены для тех, кому прятать вообще ничего не надо. Дамам, которые находятся в размерной группе после 44 – не надо носить такие платья».
Но что делать, когда нельзя, но очень хочется? Модная альтернатива есть. Дамам plus size Хромченко советует присмотреться к платьям из более плотного удлиненного трикотажа и брюки пандан. А также выбирать «жирные рельефные свитера в пол» крупной вязки.
«Платья, которые напоминают свитера в пол и носятся с тяжелыми ботинками», — уточнила телеведущая.
Кстати, в них можно на вечеринку, напомнила Хромченко. «И красиво, и модно, и главное – здоровью полезно. Страшно счастлива я этой тенденции», — облегченно призналась стилист.
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