Табу для массивных форм: Хромченко показала трикотажные тренды, которых стоит избегать пышным модницам

Стилист рассказала, какая альтернатива есть в этом случае.

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко напомнила телезрительницам программы «Модный приговор», что в настоящее время на пике популярности находятся платья из трикотажа. Это самые разные фасоны, вплоть до комплектов «платье-рубашка и широкие брюки», исполненных в едином стиле.

Однако, хлипкие наряды обтягивающего кроя – это запретный плод для модниц с пышными формами.

«Здесь ты хочешь, или не хочешь – жизнь вообще несправедлива, – платья такого типа предназначены для тех, кому прятать вообще ничего не надо. Дамам, которые находятся в размерной группе после 44 – не надо носить такие платья».

Но что делать, когда нельзя, но очень хочется? Модная альтернатива есть. Дамам plus size Хромченко советует присмотреться к платьям из более плотного удлиненного трикотажа и брюки пандан. А также выбирать «жирные рельефные свитера в пол» крупной вязки.

«Платья, которые напоминают свитера в пол и носятся с тяжелыми ботинками», — уточнила телеведущая.

Кстати, в них можно на вечеринку, напомнила Хромченко. «И красиво, и модно, и главное – здоровью полезно. Страшно счастлива я этой тенденции», — облегченно призналась стилист.

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