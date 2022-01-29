По последнему модному писку: Бородина нарядилась на встречу с Жужей в пальто с принтом «собачий зуб»

Девушки много лет были в ссоре, теперь не могут наговориться - им есть о чем пообщаться.

Ксения Бородина в последнюю пятницу января решила встретиться с подругами, в число которых с недавнего времени вошла Катя Жужа. С экс-звездой «Дома-2» телеведущая помирилась неожиданно для поклонников и теперь старается не терять ее из виду.

Для встречи с женой миллионера, которой стала Жужа за то время, что подруги не общались, Бородина решила как следует подготовиться. Она посетила любимый салон красоты, почистила перышки. А в качестве наряда выбрала трендовый комплект – кроп-худи розового цвета и брюки Tom Ford.

В качестве верхнего слоя Бородина предпочла пальто с вечным принтом «собачий зуб». Это расцветка, которую еще называют гусиной или куриной лапкой, давно стала классикой, и ее уважают многие модницы. Например, точно такое же пальто есть у певицы Алсу.

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