Окна в пол, колонны, много света: экс-звезда «Дома-2» Катя Жужа показала роскошные интерьеры особняка мужа-миллионера

Девушка находится в декрете, а также ждет второго ребенка от бывшего парня Алены Водонаевой и по совместительству – богатого наследника.

В личной жизни бывшей звезды реалити «Дом-2» Кати Жужи продолжаются стремительные перемены. Буквально за год с небольшим девушка вышла замуж за сына миллионера, гонщика GP2 Артема Маркелова, родила ему сына, а сейчас вновь готовится к родам – не прошло и полгода, как брюнетка забеременела вторым наследником.

В своем микроблоге Катя Жужа рассказывает про материнские будни беременной, и на новых кадрах показала роскошные интерьеры особняка своего мужа. Они с Маркеловым живут за городом в трехэтажном доме с панорамными окнами. Полукруглая спальня оснащена электрокарнизами, посреди комнаты стоит несколько объемных белых колонн, за окном виднеется сад и просторная лужайка.

Кстати, переехала Катя Жужа в загородный дом мужа не так давно – в мае она покинула свою московскую квартиру.

Напомним, ранее с гонщиком GP2 Артемом Маркеловым встречалась другая звезда «Дома-2» Алена Водонаева. А у Кати Жужи были отношения, в которых девушка родила дочь Николь, девочке уже 12 лет, но о ее отце никто не знает – мама скрывает его имя от публики.

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