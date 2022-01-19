«Тяжело»: дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что актриса лишена возможности общаться с близкими

Анна Заворотнюк заговорила на страшную для нее тему и дала понять, что живет без маминой поддержки.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк довольно редко отвечает на вопросы подписчиков о маме.

Она как-то просила поклонников не поднимать эту тему. Но на просьбы, которые фолловеры формулируют корректно, Анна Заворотнюк все же реагирует. Правда, отвечает она односложно, никогда не вдаваясь в подробности и детали.

Во время очередного интерактива Анна Заворотнюк дала понять, что лишена возможности общения с мамой даже на самые простые темы. Судя по всему, Анастасия Заворотнюк сейчас не в силах обсуждать с дочерью какие-то житейские вопросы.

«Вам тяжело обходиться без помощи и советов мамы? Простите…» — заранее извинилась за свой вопрос перед Анной Заворотнюк ее подписчица.

Дочь Анастасии Заворотнюк не оставила его без внимания и сделала признание, поделившись своей болью.

«Тяжело», — лаконично ответила Анна Заворотнюк.

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