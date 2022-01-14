«Успела прослезиться»: Анна Заворотнюк отмечает свой 26-й день рождения

Модель Анна Заворотнюк показала сюрприз от своего молодого человека на 26-летие. Ролик с огромным цветочным букетом и поздравительными шарами знаменитость опубликовала в Stories личного микроблога.
Заворотнюк поздравила поклонников со старым Новым годом и сообщила о своем 26-м дне рождения.
«Вот уже и 26 стукнуло. А всех со старым Новым годом!» — написала Анна в своем микроблоге.
Анна с растрепанными волосами обратилась к своим фолловерам. Знаменитость продемонстрировала «естественную» себя. Заворотнюк поделилась своими праздничными планами.
«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты. Потому что молодой человек готовил сюрприз. Я уже успела прослезиться. Такой замечательный день. Спасибо всем большое за поздравления! Мне безумно приятно», — поблагодарила Заворотнюк близких и друзей.
«Вообще сегодня по плану весь день провести в SPA, а вечером отправиться в ресторан поужинать», — добавила Анна.
Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк выгуляла плюшевую шубку с шапкой цвета клубники. Знаменитость поддержала тренд на искусственный мех.
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