«Успела прослезиться»: Анна Заворотнюк отмечает свой 26-й день рождения

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что сделает в персональный праздник.

Модель Анна Заворотнюк показала сюрприз от своего молодого человека на 26-летие. Ролик с огромным цветочным букетом и поздравительными шарами знаменитость опубликовала в Stories личного микроблога.

Заворотнюк поздравила поклонников со старым Новым годом и сообщила о своем 26-м дне рождения.

«Вот уже и 26 стукнуло. А всех со старым Новым годом!» — написала Анна в своем микроблоге.

Анна с растрепанными волосами обратилась к своим фолловерам. Знаменитость продемонстрировала «естественную» себя. Заворотнюк поделилась своими праздничными планами.

«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты. Потому что молодой человек готовил сюрприз. Я уже успела прослезиться. Такой замечательный день. Спасибо всем большое за поздравления! Мне безумно приятно», — поблагодарила Заворотнюк близких и друзей.

«Вообще сегодня по плану весь день провести в SPA, а вечером отправиться в ресторан поужинать», — добавила Анна.

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк выгуляла плюшевую шубку с шапкой цвета клубники. Знаменитость поддержала тренд на искусственный мех.

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