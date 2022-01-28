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В шляпке и ковбойских сапогах: Регина Тодоренко вместе с подругой «полетали» над пирамидами майя

Телеведущая изучила обряды и традиции майянской цивилизации.

В шляпке и ковбойских сапогах: Регина Тодоренко вместе с подругой «полетали» над пирамидами майя
Регина Тодоренко в образе Фриды Кало. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

Жена Влада Топалова — Регина Тодоренко — разместила в личном микроблоге фотографии из путешествия по Мексике. Знаменитость вместе с подругой отправилась к пирамидам майя.

Регина Тодоренко выбрала для изучения майянской цивилизации черное платье в стиле бэби-долл. К наряду с воланами и пышной юбкой Тодоренко добавила сапоги в стиле кантри. Акцентным пятном на шоколадной кожаной обуви стали голубые шнурки.

Также Регина не забыла про аксессуары. Телеведущая отдала предпочтение легкой шляпке с круглыми полями.

Регина вместе с подругой подпрыгнули вверх. Согнув ноги, девушки запечатлелись в воздухе. Казалось, что подружки парят над пирамидой Кукулькана.

Регина Тодоренко с подругой. Фото: Instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко с подругой. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

«Такие веселые фотки», «Невероятная красотка», «Домой пора уже, к мужичкам своим!», «Здорово у вас получилось, фото прекрасное», «Какая вы стройная, Регина!», «Просто прелесть!», «Образ очень понравился», — восхитились Региной поклонники.

Напомним, что Регина Тодоренко отправилась в Мексику без своей семьи. Муж знаменитости вместе с сыном Майклом остались ждать телеведущую в Москве.

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