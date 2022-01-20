«Только записывает угрожающие ролики»: директор Регины Тодоренко ответила на обвинения Дарины Мишиной

Писательница из Санкт-Петербурга утверждает, что два года создавала книгу для телеведущей.

Директор Регины Тодоренко — Нина Пономарева — намерена в судебном порядке отстаивать права телеведущей.

Напомним, ранее писательница Дарина Мишина заявила, что два года работала над книгой для Регины Тодоренко. Мишина переживает, что Тодоренко вместе со своей командой воспользуется ее наработками и идеями. По словам писательницы, Регина уже прекратила с ней сотрудничать.

Помощница Тодоренко призналась, что не будет опускаться до оскорблений и разборок в Интернете. В отличие от писательницы Дарины Машиной, по словам Нины Пономаревой, у них с телеведущей есть реальные доказательства своих авторских прав.

«Могу лишь сказать, что мы не будем участвовать в информационных войнах в интернете. Мы живем в правовом государстве, и далее этот вопрос будет решаться исключительно в правовом порядке, по закону в нужных инстанциях. У нас есть вся доказательная база, заверенная юридически. В отличие от Дарины, которая пока только записывает угрожающие ролики в «ТикТоке». Все дальнейшие вопросы мы будем решать в судебном порядке. После чего будет сделано официальное заявление Регины. Спасибо», — сообщила Пономарева сайту Teleprogramma.pro.

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