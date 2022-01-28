«Наша зайка»: Пригожин и Валерия повеселились с годовалой внучкой

В начале прошлого года певица Валерия впервые стала бабушкой. Малышку, родители которой младший сын артистки Арсений Шульгин и его жена Лиана, назвали Селин. 1 января 2022-го ей исполнился годик. Но недавно звездная наследница приболела, поэтому, пока шел процесс выздоровления, родные не могли навещать ее.

Накануне в гости к молодой семье заглянули Валерия и Иосиф Пригожин. Они запечатлелись с Селин. Снимком в своем инстаграме поделился продюсер.

«Селфи с Селинкой. Выздоровела наша зайка», — написал Пригожин.

Фанаты отметили, что рядом с внучкой Валерия буквально светится от счастья.

больше по теме Бабушкина ягодка: Валерия нежно укутала в полотенце годовалую внучку после купания Певица лично помогла принять водные процедуры наследнице.

«Как же приятно смотреть на такие фото! Какая сладенькая! Похожа на бабушку», — писали пользователи Сети.

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