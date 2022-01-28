Бабушкина ягодка: Валерия нежно укутала в полотенце годовалую внучку после купания

Уже год певица Валерия пребывает в новом для себя статусе – она бабушка. Младший из сыновей, Арсений Шульгин, стал отцом девочки по имени Селин. И звездное семейство просто не чает души в крошке.

С внучкой исполнительница видится не так часто, как хотела бы. Но каждую встречу с ней старается провести максимально тепло и беззаботно. На этот раз она приехала в гости к малышке, чтобы ее искупать.

«Накупались, через 5 мин уже спала наша бусинка в кроватке крепким сном», — сообщила Валерия.

Укутав кроху в полотенце, Валерия прижала ее крепко к себе и буквально таяла от счастья и нежности.

«Похожа очень на папу, конечно, значит на бабушку», «Милота, ляпота во всех смыслах… Такая миленькая малышка… и такие счастливые бабушкины глаза», «Бабусей назвать язык не поворачивается!», «Милота», «На бабушку похожа копия», «Красотки!», — пишут в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!