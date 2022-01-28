«Углевод!»: Галкин показал, как Пугачева за ужином уплетает «неправильную» еду

В отличие от мужа, который выбрал блюда на пару, примадонна предпочла сковородку.

Максим Галкин решил регулярно, а не от случая к случаю, вести свой микроблог, как это делают многие его коллеги. Телеведущий показал свое утро, затем поделился, что планирует есть на обед, а к вечеру исполнил мечту многих подписчиков и показал на кухне рядом с собой жену Аллу Пугачеву.

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Дело было за ужином. Галкин похвастался, что на вечерней трапезе у него правильная пища. Он подчеркнул, что готовит форель на пару. В этот момент жена призналась, что у нее – совсем другая еда в тарелке.

«А у меня неправильная – картофельные оладьи с рисом. Углевод!», — объявила примадонна.

Галкин не стал скрывать жену, уплетающую за обе щеки свою «неправильную» еду. Оказалось, что ее еда приготовлена на сковороде. Но легенду это не смутило.

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