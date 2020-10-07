«Играют на чувстве обиды»: Затравкин вступился за Рудковскую, купившую сыну коляску за полмиллиона рублей

Лука Затравкин вступился за Яну Рудковскую, которая подверглась критики после выхода на прогулку с новорожденным сыном. Дело в коляске, которую продюсер купила для своего крохи, – детский транспорт от модного дома Dior стоит около полумиллиона рублей.

Многие предположили, что коляску молодой маме дали для рекламы, что вызвало еще больше негативных откликов: как можно зарабатывать на детях?

«Я очень рад за Яну с Женей. Пока другие критикуют их за ненадежный брак и отношения напоказ, они до сих пор сохраняют семью, и семья растет», — рассказывает 5-tv.ru Затравкин. View this post on Instagram A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Oct 4, 2020 at 3:47am PDT

Стоимость коляски пианиста не удивляет, тем более для бюджета Рудковской и Плющенко это сущие пустяки.

«Ребята всегда хорошо зарабатывали и зарабатывают. В этом смысле коляска не является для них чем-то особенным. У них есть роскошные автомобили за 20–30 миллионов. Думаю, машина куда дороже коляски», — отметил Лука.

К тому же, не исключено, что коляска может оказаться подарком от модного бренда. Некоторые звезды являются амбассадорами Porshe и бесплатно ездят на авто, стоимостью 15–20 миллионов рублей, пишет ФАН.

Автомобиль именно этой марки появился недавно в гараже у Рудковской и Плющенко. Возможно, машина досталась звездной паре, как и другим селебрити, бесплатно. Аналогичная история могла произойти и с коляской.