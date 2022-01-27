Решение принято: звезда «Великолепного века» покинет Турцию вместе с семьей

Исполнитель роли Кануни Султана Сулеймана Халит Эргенч решил покинуть Турцию. Вместе с семьей он планирует обосноваться в Лондоне. В чем причина переезда – актер не сообщил.

В 2020-м Халит завершил работу над проектом «Вавилон», а после стал отказываться от всех предложений. Тогда звезда объяснял это тем, что хочет побольше времени проводить с новорожденной дочкой. Напомним, что в 2021-м у него родилась малышка Лейла. Она стала третьим ребенком в семье актера. Ранее на свет появились два сына – Хан и Али. Об этом пишет Rusturkey со ссылкой на турецкую прессу.

Добавим, что Халит Эргенч является одним из самых высокооплачиваемых актеров Турции. Популярность он получил благодаря сериалу «Великолепный век».

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