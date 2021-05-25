5 ляпов из современной жизни, которые попали в кадры сериала «Великолепный век»

В сериале можно увидеть стремянку, сотовую вышку и другие нелепости.

Турецкий сериал «Великолепный век» пользуется огромной популярностью среди россиян. История султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем не оставила равнодушными практически никого.

Сериал сняли по реальным событиям, однако где-то киношники все же приукрасили. Приводим пять киноляпов, над которыми смеются историки.

Глубокие декольте

Наложницы султана одеваются в сериале «Великолепный век» довольно откровенно. Однако в Османской империи это было невозможно. В те времена женщины просто не могли себе позволить расхаживать по дворцу с глубоким декольте и открытыми плечами. За это могли серьезно наказать.

Стремянка

Помните сцену, как дочь Сулеймана и Хюррем Михримах встретилась в саду с красавчиком Бураком Озчивитом? Девушка попросила тогда его собрать ей в саду спелых слив.

Посмотрите на правую часть фото. Киношники забыли убрать стремянку, которой, конечно же, не существовало в XVI веке.

Вышка сотовой связи

Создатели сериала старались снимать эпичные сражения за городом, чтобы в кадр не попала современная жизнь. Однако без ляпов не обошлось. В одной из сцен с Ибрагимом-пашой в фильме все же снялась вышка сотовой связи. А что, если бы сотовая связь существовала уже тогда? Много трагедий можно было бы избежать!

Столы и сервировка

Обратите внимание на сцену, когда Ибрагим-паша вместе с женой Хатидже пригласили на ужин султана с Хюррем. Все ели за столом. Однако в Османской империи такого быть не могло. В XVI веке трапезничали на полу, расстилая скатерть — софру. Да и никаких салфеток на столах, а тем более металлических приборов у членов султанской династии не было.

Татуировка Марии

В начале сериала Хюррем дружила с одной из наложниц султана Марией. Когда девушка собирала возлюбленную Сулеймана к нему на свидание, то в кадр попала татуировка на руке. Разумеется, наложницам нельзя было иметь никакие татуировки. Гримеры попросту забыли замаскировать нательную живопись актрисы.

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