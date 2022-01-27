«Она тоже жертва»: Максим Фадеев считает, что Ольгой Бузовой манипулируют

Январь для Ольги Бузовой выдался насыщенным на путешествия. Сначала поющая ведущая бороздила склоны Куршевеля, затем отпраздновала день рождения в Сочи. Теперь наслаждается отдыхом в Африке, купаясь в Атлантическом океане.

Продюсер Максим Фадеев тем временем высказал свое мнение о популярной блондинке.

«Она тоже жертва… Тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии – это очевидно», — цитируют Фадеева «Аргументы и факты».

Между тем продюсер признается, что Ольга Бузова является прекрасной ведущей. По словам Фадеева, именно это у него получается больше всего.

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