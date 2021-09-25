«Как же я ее любил»: Максим Фадеев рассказал о сильных чувствах к немолодой певице

Исполнитель признался, что давно восхищается коллегой.

Музыкальный композитор Максим Фадеев опубликовал на личной странице в Instagram обложку новой книги Ирины Понаровской. Примечательно, что под снимком артист заявил о чувствах к знаменитости.

Фадеев признался, что всегда испытывал трепетные чувства к Понаровской. К слову, шоумен до сих пор восторгается звездой эстрады начала 90-х.

«Как же я ее любил, люблю и буду любить! Уверен, многие для себя подчеркнут много интересного! А вы знаете эту певицу?», — заявил Фадеев.

Фолловеры музыканта отметили, что понимают артиста. Они разделяют чувства Максима. Для них Ирина Понаровская — идеал женственности.

«Она не просто певица, она еще и шикарная женщина», «Ирина Понаровская — леди совершенство, эталон стиля, женственности и красоты», «Всегда самая красивая, стильная и женственная», — написали поклонники Фадеева.

Напомним, ранее Максиму Фадееву приписывали роман с его экс-подопечной Ольгой Серябкиной. Однако сам артист отрицает личные отношения с коллегой. А бывшая солистка группы Serebro готовится стать мамой.

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