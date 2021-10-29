«Зацените мою малышку»: Рита Агибалова похвасталась новенькой машиной БМВ

Экс-участница «Дома-2» Маргарита Агибалова сделала себе роскошный подарок на день рождения.

Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Агибалова поделилась радостной новостью с подписчиками микроблога.

Она стала обладательницей новенького автомобиля немецкого концерна «БМВ».

Рита Агибалова рассказала, что ранее планировалось, что БМВ станет подарком к ее дню рождения.

Но что-то пошло не так 22 августа, когда ей исполнился 31 год. Рита Агибалова забрала машину из салона только в конце октября.

В микроблоге экс-участница «Дома-2» показала видео с участием БМВ, заявив, что она — настоящая фанатка автомобилей.

«Почти 3 года я проездила на своей малышке. Но время пришло сделать апгрейд. Многие, наверное, и не знали про мою страсть к авто? Зацените мою новую малышку. Я просто в восторге», — написала Рита Агибалова под видео.

Подписчики поздравили ее с приобретением и пожелали ни гвоздя, ни жезла на дороге.

Напомним, на днях новую машину забрала из салона другая экс-участница «Дома-2». Ирина Пинчук стала обладательницей внедорожника «Мерседес» за 24 миллиона рублей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.